اشتهر بتقليد أصوات الفنانين... العراق يخسر قامة فنية كبيرة!

توفي الفنان الكوميدي العراقي علي طاهر مساء يوم أمس الخميس، بعد معاناته مع المرض.وتعرّض طاهر لوعكة صحية في شهر أيلول الفائت بعد إصابته بجلطة دماغية جعلته طريح الفراش وغير قادر على النطق والحركة.واشتهر علي طاهر بتقليد أصوات الفنانين العراقيين والعرب والهنود وقدّم أدواراً كوميدية عدّة في البرامج والمسرحيات.