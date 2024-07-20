هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب في بيان صحفي، أن لا صحة مطلقًا لما أشيع خلال الساعات القليلة الفائتة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.وأكدت في البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقًا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية.