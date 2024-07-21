بعد الشائعات التي طالتها مؤخراً... طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

أكّد أستاذ السموم والإدمان الطبيب نبيل عبد المقصود، أن المعلومات التي انتشرت مؤخراً حول حالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الصحية غير صحيحة.وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، طمأن عبد المقصود جمهور الفنانة المصرية مؤكداً أنها بحالة جيدة وتحت الرعاية الطبية منذ 20 يوماً.وقال عبد المقصود إن شيرين عبد الوهاب "في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مجدداً"، مضيفاً أنها بحاجة للمساندة والدعم وطلب من الجمهور الدعاء لها.وتابع: "شيرين في حاجة إلى الدعم والتأهيل والراحة والمساندة الاجتماعية الإيجابية وعدم التعرض لأي سلبيات؛ لذلك فهي منعزلة عن الجميع وعن الأخبار لكي تسترد كامل قوتها".وأكّد عبد المقصود أن لدى الفنانة المصرية رغبة قوية في العودة إلى جمهورها، لافتاً إلى أنها "بحاجة إلى دعواتكم ودعمكم ومساندتكم لها في محنتها إلى حين عودتها إليكم كشيرين عبد الوهاب المطربة الكبيرة التي تحبونها وتريدونها في أبهى صورة".