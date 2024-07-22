جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 55... وبن أفليك "أوّل الغائبين"!

احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 55 يوم السبت الفائت في هامبتونز بنيويورك، إلا أن زوجها الحالي بن أفليك تغيّب عن حضور الحفل.ووصل الضيوف والمشاهير إلى الحفل المستوحى من أجواء مسلسل "بريدجيرتون" بملابس ملكية بما في ذلك والدة لوبيز، غوادالوبي رودريغيز.واحتفل الزوجان بالذكرى الثانية لزواجهما الأسبوع الفائت بشكل منفصل، إذ شوهدت لوبيز وهي تقوم في جولة بالدراجة في منطقة هامبتونز بينما قضى أفليك وقته في مكتبه في لوس أنجلوس.