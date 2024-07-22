الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أزمة براد بيت وابنته تابع... ما السبب وراء رغبتها الكبيرة بإسقاط الإسم الأخير لوالدها؟
فنّ
2024-07-22 | 04:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أزمة براد بيت وابنته تابع... ما السبب وراء رغبتها الكبيرة بإسقاط الإسم الأخير لوالدها؟
أزمة براد بيت وابنته تابع... ما السبب وراء رغبتها الكبيرة بإسقاط الإسم الأخير لوالدها؟
أصدر محامي شيلوه، ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، بيانًا جديدًا حول قرارها بإسقاط الاسم الأخير لوالدها.
وقال محامي شيلوه، بيتر ليفين، إنها "اتخذت قرارًا مستقلاً ومهمًا بعد أحداث مؤلمة"، مضيفًا أنها كانت "تتبع الإجراءات القانونية فقط" عند نشر المعلومات.
وأوضح ليفين في حديث لمجلة "بيبول" أن "شيلوه جولي لم تنشر إعلانًا عن أي تغيير في الاسم، أو أي تقرير صحفي غير دقيق"، مضيفاً: "باعتباري محامي شيلوه، يجب عليّ نشر إشعار قانوني لأن القانون في كاليفورنيا يتطلب ذلك من أي شخص يريد تغيير اسمه".
وأكّد تقرير حديث أن بيت ليس على اتصال بأولاده الأكبر سناً وأن العلاقة بينهم لا تزال متوترة.
وتقدمت شيلوه البالغة من العمر 18 عامًا بطلب لتغيير اسمها في عيد ميلادها هذا العام في 27 أيار، وتم الإعلان عن ذلك بإشعار قانوني في صحيفة لوس أنجلوس تايمز.
المصدر
آخر الأخبار
فنّ
وابنته
تابع...
السبب
رغبتها
الكبيرة
بإسقاط
الإسم
الأخير
لوالدها؟
التالي
إياد عيسى ونادين تحسين بيك يدخلان القفص الذهبي رسميا! (فيديو)
جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 55... وبن أفليك "أوّل الغائبين"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-09
قصة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب تابع... والأخيرة تلجأ إلى المحاكم!
فنّ
2024-07-09
قصة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب تابع... والأخيرة تلجأ إلى المحاكم!
0
صحف اليوم
2024-07-05
مصادر متابعة لـ "الأنباء الالكترونية": اتصالات اللقاء الديمقراطي مع القوى السياسية مستمرة لإحداث كوة في جدار الأزمة الرئاسية
صحف اليوم
2024-07-05
مصادر متابعة لـ "الأنباء الالكترونية": اتصالات اللقاء الديمقراطي مع القوى السياسية مستمرة لإحداث كوة في جدار الأزمة الرئاسية
0
منوعات
2024-07-01
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
منوعات
2024-07-01
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
0
فنّ
2024-07-01
قضية "عمرو دياب والمعجب المصفوع" تابع... محامي الشاب يتنحى عن القضية بشكل مفاجئ: ما السبب؟
فنّ
2024-07-01
قضية "عمرو دياب والمعجب المصفوع" تابع... محامي الشاب يتنحى عن القضية بشكل مفاجئ: ما السبب؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:27
أمل عرفة تهنّئ ابنتها بنجاحها بهذه الكلمات... وصورة تجمعها بالأخيرة (صورة)
فنّ
06:27
أمل عرفة تهنّئ ابنتها بنجاحها بهذه الكلمات... وصورة تجمعها بالأخيرة (صورة)
0
فنّ
04:20
إياد عيسى ونادين تحسين بيك يدخلان القفص الذهبي رسميا! (فيديو)
فنّ
04:20
إياد عيسى ونادين تحسين بيك يدخلان القفص الذهبي رسميا! (فيديو)
0
فنّ
02:57
جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 55... وبن أفليك "أوّل الغائبين"!
فنّ
02:57
جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 55... وبن أفليك "أوّل الغائبين"!
0
فنّ
02:10
رامي عياش يشوّق جمهوره: "خلّوا عينكن بكرا على سما لبنان" (صورة)
فنّ
02:10
رامي عياش يشوّق جمهوره: "خلّوا عينكن بكرا على سما لبنان" (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:28
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا
أخبار دولية
01:28
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا
0
أخبار لبنان
03:13
غياث يزبك للـ LBCI: الحروب التي تحدث اليوم هي خاصة
أخبار لبنان
03:13
غياث يزبك للـ LBCI: الحروب التي تحدث اليوم هي خاصة
0
أخبار دولية
06:41
منتدى عائلات الرهائن في قطاع غزة يؤكد مقتل إثنين منهم خلال احتجازهما لدى حماس
أخبار دولية
06:41
منتدى عائلات الرهائن في قطاع غزة يؤكد مقتل إثنين منهم خلال احتجازهما لدى حماس
0
أخبار دولية
2024-07-13
محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت بعد مفاوضات مكثفة لثلاثة أيام
أخبار دولية
2024-07-13
محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت بعد مفاوضات مكثفة لثلاثة أيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سياحة في السعودية ...في عز الصيف
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سياحة في السعودية ...في عز الصيف
0
رياضة
13:58
تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...
رياضة
13:58
تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
09:51
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
فنّ
09:51
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
2
أخبار لبنان
13:54
نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد
أخبار لبنان
13:54
نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد
3
خبر عاجل
13:50
بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
خبر عاجل
13:50
بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
4
خبر عاجل
14:17
بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا
خبر عاجل
14:17
بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا
5
أمن وقضاء
16:48
العثور على 3 مواطنين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء
أمن وقضاء
16:48
العثور على 3 مواطنين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء
6
أمن وقضاء
10:36
غادرت ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟
أمن وقضاء
10:36
غادرت ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟
7
آخر الأخبار
17:33
رويترز نقلا عن مصادر: مسؤولون في حملة كاملا هاريس وحلفاء وأنصار يدعون المندوبين الديمقراطيين إلى تقديم الدعم لها قبل مؤتمر الحزب
آخر الأخبار
17:33
رويترز نقلا عن مصادر: مسؤولون في حملة كاملا هاريس وحلفاء وأنصار يدعون المندوبين الديمقراطيين إلى تقديم الدعم لها قبل مؤتمر الحزب
8
أمن وقضاء
07:26
توقيف شخص إعتدى على قاضٍ في محلّة سليم سلام
أمن وقضاء
07:26
توقيف شخص إعتدى على قاضٍ في محلّة سليم سلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More