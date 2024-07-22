إياد عيسى ونادين تحسين بيك يدخلان القفص الذهبي رسميا! (فيديو)

إياد عيسى ونادين تحسين بيك يدخلان القفص الذهبي رسميا! (فيديو)



احتفل الممثلان السوريان إياد عيسى ونادين تحسين بيك بزفافهما رسميًا مساء الأحد، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا على إعلانهما عن خطوبتهما.



وفي التفاصيل، أُقيم حفل الزفاف في منطقة وادي قنديل في محافظة اللاذقية، حيث حضر عدد من نجوم الفن والمشاهير وكان من أبرزهم يزن خليل، حلا رجب، حسن خليل، روعة السعدي، مروة الأطرش، راما زين العابدين وميخائيل صليبي.



ويُذكر أن إياد عيسى ونادين تحسين بيك قد شكّلا ثنائية رومانسية ناجحة في الجزء الأول من مسلسل "كسر عضم" من خلال تقديمهما شخصيتي "شمس ودانييل"، ونالت قصتهما إعجاب الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معهما.