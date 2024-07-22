إياد عيسى ونادين تحسين بيك يدخلان القفص الذهبي رسميا! (فيديو)

@amiraa1aa
من تصوير زفاف النجمة نادين تحسين بيك والفنان اياد عيسى 😍❤️
♬ على دربك - ElissaKh News
من تصوير زفاف النجمة نادين تحسين بيك والفنان اياد عيسى 😍❤️
@amiraa1aa
الاطلالة التانية لعروستنا زفاف النجمة نادين تحسين بيك والفنان اياد عيسى 😍❤️
♬ الصوت الأصلي - 🎤شفيق كبها ❤️🎸ابو السائد🎻
الاطلالة التانية لعروستنا زفاف النجمة نادين تحسين بيك والفنان اياد عيسى 😍❤️
@amiraa1aa تبديل المحابس 😍 من حفل زفاف #نادين_تحسين_بيك و #إياد_عيسى والذي يقام الآن بأحد منتجعات وادي قنديل في محافظة #اللاذقية ♬ original sound - ياسمين عبدالعزيز ❤️