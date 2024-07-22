أمل عرفة تهنّئ ابنتها بنجاحها بهذه الكلمات... وصورة تجمعها بالأخيرة (صورة)

هنّأت النجمة السورية أمل عرفة ابنتها بنجاحها في الشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت الممثلة في منشورٍ نشرته عبر صفحتها: "مافيه صبح أحلى من هالصبح".
وأضافت: " النجاح لمريم في الشهادة الإعدادية ...مبرووووووك بحبك قد الدنيا".
مافيه صبح أحلى من هالصبح
النجاح لمريم في الشهادة الإعدادية
مبرووووووك بحبك قد الدنيا🥰🌹😘 pic.twitter.com/CdtUcf1l27
— Amal Arafa (@AmalArafaa) July 22, 2024
مافيه صبح أحلى من هالصبح
النجاح لمريم في الشهادة الإعدادية
مبرووووووك بحبك قد الدنيا🥰🌹😘 pic.twitter.com/CdtUcf1l27