"كاتشب وخردل"... هكذا تم وصف نجمتين عالميتين على السجادة الحمراء خلال عرض أول لفيلم (صورة)

أثارت النجمتان بليك ليفلي وجيجي حديد انتباه الجمهور في العرض الأول لفيلم Deadpool & Wolverine.

وسارت كلّ من الممثلة وعارضة الأزياء على السجادة الحمراء في الحدث الواقع في 22 تموز، حيث ارتدت الأولى اللون الأحمر القرمزي والثانية الأصفر الخردلي.

ووصفت صفة ENews المشهورة بأخبار الفنانين الأميركيين النجمتين بأنهما تبدوان مثل "الكاتشاب والخردل".

واستلهمت بليك ملابسها من شخصية زوجها في الفيلم، فيما أخذت الثانية الفكرة من شخصية هيو جاكمان في الكتاب الهزلي X-Men.