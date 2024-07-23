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o
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كيتي بيري في كواليس أغنيتها المرتقبة... ومشهد فاضح برفقة العارض المشارك! (فيديو)
فنّ
2024-07-23 | 10:37
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كيتي بيري في كواليس أغنيتها المرتقبة... ومشهد فاضح برفقة العارض المشارك! (فيديو)
كيتي بيري في كواليس أغنيتها المرتقبة... ومشهد فاضح برفقة العارض المشارك! (فيديو)
انتشر مقطع فيديو للمغنية العالمية كيتي بيري على نطاق واسع، حيث بدت منهمكة بتصوير فيديو كليب أغنيتها في برشلونة هذا الأسبوع، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ظهرت المغنية البالغة من العمر 39 عامًا بملابس داخلية ضيقة خلال تأدية مشهد حميم للغاية برفقة عارض الأزياء أوسكار دورتا.
واكتفت كيتي بيري بارتداء بدلة سوداء ضيقة ومقصوصة بطريقة شفافة وفاضحة مع حزام معدني، واختارت إكمال الإطلالة بحذاء تميز بنقشة جلد الثعبان، كما اعتمد أوسكار الملابس الداخلية البيضاء الضيقة.
وأظهر مقطع الفيديو كلا من كيتي بيري وأوسكار لحظة تقبيلهما بعضهما البعض بطريقة حميمة وفاضحة للغاية بينما كانت الكاميرا تتحرك حولهما.
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