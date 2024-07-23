سيلين ديون تحط رحالها في باريس... هل ستحيي حفل افتتاح الأولمبياد؟

وصلت النجمة الكندية سيلين ديون إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، أي قبل أيام قليلة من إنطلاق أولمبياد باريس للعام 2024 الذي سيكرم أبطال عالم الرياضة من مختلف أنحاء العالم ويحتفل بإنجازاتهم.وظهرت ديون لدى وصولها إلى الفندق التي تقيم فيه في باريس، بحالة معنوية وجسدية جيدة.وذكرت مجلة "فرايتي" أن ديون ستحيي حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة المقبل، والذي سيكون الحفل الأول لها منذ ابتعادها عن الأضواء بعد إصابتها بمتلازمة "الشخص المتيبس".وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن ديون تستعد لتقديم حفلها الأول في العاصمة الفرنسية، والتي أشارت في مقابلة مع مجلة "فوغ" الفرنسية إلى أن عودتها المرتقبة ستكون من باريس.