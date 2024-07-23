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بطل مسلسل "زهرة الثالوث" يفجع بوفاة والدته: "فقدت بطلتي"

فنّ
2024-07-23 | 15:57
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بطل مسلسل &quot;زهرة الثالوث&quot; يفجع بوفاة والدته: &quot;فقدت بطلتي&quot;
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بطل مسلسل "زهرة الثالوث" يفجع بوفاة والدته: "فقدت بطلتي"

بطل مسلسل "زهرة الثالوث" يفجع بوفاة والدته: "فقدت بطلتي"

 فجع الممثل التركي أكين أكينوزو، بطل مسلسل "زهرة الثالوث"، بوفاة والدته البالغة من العمر 59 عاماً بعد معاناتها مع مرض السرطان.



ونشر أكينوزو صورة لوالدته عبر حسابه على انستغرام وكتب: "لقد فقدت إيماني، فقدت الحب من دون مقابل، فقدت براءتي، فقدت أملي، فقدت غايتي، فقدت طريقي، فقدت معركتي، فقدت ماضيي، فقدت أحلامي، فقدت حماسي، فقدت منزلي، فقدت بطلتي، فقدت طفولتي، فقدت ملاكي، وفقدت حبي الحقيقي الأول، كل هذا لأنني فقدتك، من الآن فصاعداً، ستكون الحياة دائماً لاذعة وناقصة بالنسبة لي، كل ما تبقى هو "الشوق" الذي لا ينتهي والذي أشعر به تجاهك، إبنك".



وظهر أكينوزو وهو يبكي بشدة بعد رحيل والدته خلال مراسم الجنازة التي أقيمت يوم أمس الإثنين والتي حضرها بعض النجوم الأتراك مثل الممثلة هاندا أرتشيل، والممثلة بانسو سورال، والممثل طلعت بولوت.

 
 
 

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والدته:

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