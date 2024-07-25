في فرنسا... مغني الراب نابس يُحاكم بتهمة الاغتصاب

في فرنسا... مغني الراب نابس يُحاكم بتهمة الاغتصاب

يُحاكم مغني الراب نبيل بو خبزة المعروف باسم نابس أمام محكمة الجنايات في باريس، حسبما أمر قاضي التحقيق، بتهمة اغتصاب شابة أثناء نومها في خريف 2021.



وأكد وكيل الدفاع عن نابس المحامي نبيل بودي أن المغني ينفي "كلياً" و"بأشد العبارات" الاتهامات الموجهة إليه، وأعلن أنه استأنف أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 15 أيار بحسب النيابة.



وتعود بدايات هذه القضية إلى شكوى قُدِّمَت في الأول من تشرين الأول 2021، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأوضحت النيابة العامة الأربعاء أن "شابة أفادت بأنها أمضت في اليوم السابق أمسية" في باريس، ثم "دُعيت مع مجموعة صديقات إلى مائدة مغني الراب نابس".



وأضافت النيابة أن الشابات لاحقن نابس إلى غرفته في أحد الفنادق (...) التي غادرها أصدقاء مغني الراب تدريجاً".



ووُجِهَت التهمة إلى مغني الراب في 23 تشرين الأول 2021، ووُضِعَ تحت المراقبة القضائية، وفي 23 شباط 2024، طلبت النيابة محاكمته، وهي طلبات تابعها القاضي.





