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نجم جيمس بوند يعلن اعتزاله التمثيل... والسبب: التقدم في السن؟! (صورة)

فنّ
2024-07-25 | 13:23
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نجم جيمس بوند يعلن اعتزاله التمثيل... والسبب: التقدم في السن؟! (صورة)
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نجم جيمس بوند يعلن اعتزاله التمثيل... والسبب: التقدم في السن؟! (صورة)

نجم جيمس بوند يعلن اعتزاله التمثيل... والسبب: التقدم في السن؟! (صورة)

أعلن الممثل البالغ من العمر 84 عامًا، جورج لازنبي، عن "قراره الصعب" باعتزال التمثيل والتقاعد، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، اعترف النجم الذي لعب شخصية جيمس بوند، بأن "التقدم في السن كان له دورا في التأثير على قراره".

وشارك جورج لازنبي صورة لنفسه عبر حسابه، وكتب منشورًا صادقًا قال فيه إنها كانت "رحلة ممتعة"، إلا أنه يتطلع الآن إلى قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

ويُذكر أن النجم الأسترالي هو الممثل الثاني الذي جسد دور العميل السري البريطاني الخيالي جيمس بوند، حيث لعب دور البطولة في فيلم واحد فقط من سلسلة أفلام بوند.

وكان جورج لازنبي قد عمل في الإعلانات التجارية فقط قبل أن يتم اختياره ليحل مكان نجم بوند الأصلي، الممثل شون كونري.

وشارك جورج لازنبي في الكثير من الأعمال التي نذكر منها "ضريح النعيم المطلق"، "الرجل من هونج كونغ" وفيلم "كنتاكي فرايد" وغيرها.
 

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