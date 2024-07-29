الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاما

فنّ
2024-07-29 | 04:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاما

وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاما

توفيت عن 93 عاما الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين التي أُحرقت روايتها الأولى "ذي كانتري غيرلز" وحُظرت في بلدها الأصلي، وفق ما أعلنت دار النشر "فابر بوكس" الأحد.

وجاء في بيان صادر عن دار النشر على منصة إكس "توفيت أوبراين بسلام السبت 27 تموز بعد صراع طويل مع المرض"، واصفة إياها بأنها "واحدة من أعظم الكتاب في عصرنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال الرئيس الإيرلندي مايكل دي. هيغينز إنه علم بوفاة "صديقته العزيزة" أوبراين "بحزن كبير"، وأضاف في بيان أنها كانت "واحدة من أبرز الكتاب في العصر الحديث" مشيدا "بشجاعتها لمواجهة المجتمع الإيرلندي بالحقائق التي تم تجاهلها لفترة طويلة".

وحازت المؤلفة على العديد من التكريمات من بينها جائزتا الخدمة الرئاسية المتميزة في إيرلندا ونابوكوف للإنجاز في الأدب الدولي في الولايات المتحدة في العام 2018، وجائزة فيمينا الفرنسية في العام 2019 عن مجمل أعمالها.

وأصبحت رواية "ذي كانتري غيرلز" التي تدور حول بدء النشاط الجنسي لشابتين كاثوليكيتين متمردتين، علامة في الأدب الإيرلندي الحديث لكسرها المحظورات الاجتماعية والجنسية.

ويُذكر أن أوبراين وُلدت عام 1930 لعائلة كاثوليكية متشددة في مقاطعة كلير في غرب إيرلندا وتلّقت تعليمها في مدرسة رهبنة ثم في دبلن حيث تخرجت بشهادة صيدلة في العام 1950، في الوقت الذي كانت تكتشف فيه شغفا لليو تولستوي وإف سكوت فيتزجيرالد وتي إس. إليوت.

آخر الأخبار

فنّ

الكاتبة

الإيرلندية

أوبراين

LBCI التالي
فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
نجمة عالمية أربعينية في عطلة صيفية مع ابنها... وبيكيني جريء مثير للجدل (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-19

وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)

LBCI
فنّ
2024-07-19

وفاة الممثل الكوميدي الأميركي بوب نيوهارت عن 94 عاماً

LBCI
فنّ
2024-07-14

وفاة ممثلة أميركية شهيرة عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان

LBCI
منوعات
2024-07-13

وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:50

ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

LBCI
فنّ
05:46

بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية... هكذا احتفل وائل جسار بنجاح ابنته! (صورة)

LBCI
فنّ
05:00

بحضور جبران باسيل.. عامر زيان يحتفل بمعمودية طفله في حفل أشبه بالزفاف (صور)

LBCI
فنّ
04:30

فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-07-27

إطلالة ساحرة ثانية لإيمي صياح خلال حفل ملكة جمال لبنان من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-27

بري تلقى اتصالا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان ومقاومته ملتزمان بالقرار 1701

LBCI
أخبار دولية
23:51

زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو الناخبين للبقاء في مكاتب الاقتراع لمراقبة الفرز

LBCI
أخبار لبنان
01:14

شهيدان و3 جرحى بينهم طفل باستهداف سيارة ودراجة نارية على طريق ميس الجبل - شقرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

تفاصيل اجتماع المجلس الوزاريّ المصغر في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رؤيوية البطريرك الدويهي تعليم الإناث أسوةً بالذكور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تسابق بين مساعي التهدئة والتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الضربات ضد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ن النسوة… نجمة حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الصايغ دعا الدروز إلى التنبه لمحاولات زرع الشتات وسلخهم عن محيطهم

LBCI
آخر الأخبار
13:37

بحفل عالميّ... لبنان ينتخب ملكة لجماله

LBCI
أخبار دولية
13:36

عملية الجولان رفعت منسوب السخونة على الجبهات إلى حد غير مسبوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بنجامين حسن يحقق إنتصارًا تاريخيًا للبنان في التنس ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤

LBCI
أخبار لبنان
13:22

حصة الجنوب من الإستهدافات تضاعفت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:59

تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...

LBCI
خبر عاجل
11:40

إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...

LBCI
خبر عاجل
08:48

فوز تاريخي للبنان في مسابقة التنس في أولمبياد باريس مع فوز اللبناني بنجامين حسن على لاعب منتخب الولايات المتحدة كريستوفر اوبانكس

LBCI
آخر الأخبار
15:44

يديعوت أحرونوت: المجلس الوزاريّ المصغر حدد الهدف ستتم مهاجمته في لبنان والتقديرات أن يكون محدودًا لكن بتأثير قويّ

LBCI
موضة وجمال
12:05

رهف عبدلله تتألق بفستانٍ ملكي في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:26

مصادر ديبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة والعمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الإكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى أن لا تجر حزب الله إلى رد كبير يفرض عليه

LBCI
أمن وقضاء
09:18

مصادر دبلوماسية للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة

LBCI
أخبار لبنان
04:45

بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More