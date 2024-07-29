وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاما

وفاة الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين عن 93 عاما



توفيت عن 93 عاما الكاتبة الإيرلندية إدنا أوبراين التي أُحرقت روايتها الأولى "ذي كانتري غيرلز" وحُظرت في بلدها الأصلي، وفق ما أعلنت دار النشر "فابر بوكس" الأحد.



وجاء في بيان صادر عن دار النشر على منصة إكس "توفيت أوبراين بسلام السبت 27 تموز بعد صراع طويل مع المرض"، واصفة إياها بأنها "واحدة من أعظم الكتاب في عصرنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال الرئيس الإيرلندي مايكل دي. هيغينز إنه علم بوفاة "صديقته العزيزة" أوبراين "بحزن كبير"، وأضاف في بيان أنها كانت "واحدة من أبرز الكتاب في العصر الحديث" مشيدا "بشجاعتها لمواجهة المجتمع الإيرلندي بالحقائق التي تم تجاهلها لفترة طويلة".



وحازت المؤلفة على العديد من التكريمات من بينها جائزتا الخدمة الرئاسية المتميزة في إيرلندا ونابوكوف للإنجاز في الأدب الدولي في الولايات المتحدة في العام 2018، وجائزة فيمينا الفرنسية في العام 2019 عن مجمل أعمالها.



وأصبحت رواية "ذي كانتري غيرلز" التي تدور حول بدء النشاط الجنسي لشابتين كاثوليكيتين متمردتين، علامة في الأدب الإيرلندي الحديث لكسرها المحظورات الاجتماعية والجنسية.



ويُذكر أن أوبراين وُلدت عام 1930 لعائلة كاثوليكية متشددة في مقاطعة كلير في غرب إيرلندا وتلّقت تعليمها في مدرسة رهبنة ثم في دبلن حيث تخرجت بشهادة صيدلة في العام 1950، في الوقت الذي كانت تكتشف فيه شغفا لليو تولستوي وإف سكوت فيتزجيرالد وتي إس. إليوت.