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فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
فنّ
2024-07-29 | 04:30
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فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
تصدّر فيلم "ديدبول أند وولفرين" شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، وفقا لأرقام شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وبلغت الإيرادات التي حقّقها أحدث فيلم من سلسلة "مارفل" وهو من بطولة راين رينولدز وهيو جاكمان 205 ملايين دولار بين الجمعة والأحد في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا.
وتراجع فيلم "تويسترز" وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في العام 1996 يروي أحداثا عن أعاصير مدمّرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 35,3 مليون دولار.
وفي المركز الثالث، جاء فيلم الرسوم المتحركة "ديسبيكابل مي 4" محققا 14,2 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتراجع فيلم "فايس فيرسا 2" وهو الجزء الثاني لفيلم من إنتاج استوديوهات بيكسار وديزني، إلى المركز الرابع مع تحقيقه 8,3 ملايين دولار.
وفي المركز الخامس حلّ فيلم الرعب "لونغ ليغز" من بطولة نيكولاس كيدج مع تحقيقه 6,8 ملايين دولار.
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:
6- "إي كوايت بلايس: داي وان" (3 ملايين دولار).
7- "باد بويز 4" (1,3 مليون دولار).
8- "ذي فابولوس فور" (مليون دولار).
9- "تو ذي مون" (750 ألف دولار).
10- "راين" (375 ألف دولار)
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