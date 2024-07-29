بحضور جبران باسيل.. عامر زيان يحتفل بمعمودية طفله في حفل أشبه بالزفاف (صور)

احتفل النجم اللبناني عامر زيان الأحد بمعمودية طفله "شربل"، وذلك ضمن مراسم دينية في دير مار مارون في عنايا مع العائلة والأصدقاء ثم أكملوا المناسبة بحفل ضخم أقيم في منطقة ضبية.

وفي مجموعة صور نشرها الفنان عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، تظهر العائلة المؤلفة من عامر وزوجته ماندي حنا وطفليه الياس وشربل أثناء المعمودية.

ومن بعدها، تم التوجه إلى الحفل الضخم الأشبه بحفل زفاف، حيث وثق عامر زيان كل التفاصيل من قالب الحلوة إلى الديكور والزفة اللبنانية والدبكة والحضور.

أما بالنسبة للمدعوين، فكانت الأضواء مسلطة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الّذي يبدو أنه مقرباً من عائلة الفنان اللبناني. كما حضر النجمين ناجي أسطا ووسام الأمير مع ابنيه، إلى جانب عدد من الشخصيات المرموقة في البلد.

وكتب عامر زيان على إحدى الصور: "عمادة مباركة تقبرني بابا شربل حبيبي ومار شربل يحميك".