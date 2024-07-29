بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية... هكذا احتفل وائل جسار بنجاح ابنته! (صورة)

بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية... هكذا احتفل وائل جسار بنجاح ابنته! (صورة)



احتفل الفنان وائل جسار بنجاح ابنته ماريلين بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة.



وأعاد وائل جسار نشر الصورة التي شاركتها زوجته ميراي مقدسي لابنتهما ماريلين خلال تخرجها وعلّقت "مبروك حياتي".



ويُذكر أن وائل جسار كان قد احتفل بتخرج ماريلين بطريقة مميزة ومؤثرة حيث شاركها الغناء على المسرح وقدّم لها أغنية "كل وعد".