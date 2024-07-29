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ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

فنّ
2024-07-29 | 07:50
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ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟
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ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر دخول الممثل المصري الشهير أحمد رزق إلى العناية المركزة بعد خضوعه لعملية إزالة ورم داخل القولون.

وأكدت المعلومات التي تداولها الجمهور في الساعات القليلة الفائتة أن صحة الممثل المصري تشهد تحسناً كبيراً حالياً.

المصدر

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فنّ

العناية

المركزة...

القصّة؟

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