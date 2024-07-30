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انتشار فيديو لليدي غاغا: "هذا هو خطيبي" (فيديو)

فنّ
2024-07-30 | 05:36
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انتشار فيديو لليدي غاغا: &quot;هذا هو خطيبي&quot; (فيديو)
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انتشار فيديو لليدي غاغا: "هذا هو خطيبي" (فيديو)

أشارت النجمة "ليدي غاغا" إلى حبيبها مايكل بولانسكي بأنه "خطيبها" أثناء حضورها مسابقة السباحة في أولمبياد باريس 2024.

في مقطع فيديو نُشر على تيك توك يوم الأحد، ظهرت المغنية وهي تتحدث مع رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، وقالت: "هذا هو خطيبي مايكل".

وجاء هذا التصريح بينما كان السياسي يستقبل غاغا ويشيد بأدائها المذهل خلال حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الجمعة.

ومن جهتهم، لم يعلق ممثلو غاغا على الأمر.

ويُذكر أن ليدي غاغا، الفائزة بجائزة غرامي والبالغة من العمر 38 عامًا، قدمت في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة الفائت أغنية "Mon Truc en Plumes" الشهيرة للنجمة الفرنسية زيزي جانمير.

 
@gabriel_attal

Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. 🤩🫶

♬ son original - Gabriel Attal

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رئيس الوزراء الفرنسي.

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