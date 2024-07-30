جاستن بيبر مع زوجته الحامل في مشهد رومنسي... هكذا احتضن بطنها المنتفخ (فيديو)

لا يستطيع جاستين بيبر أن يبقي يديه بعيداً عن زوجته الحامل هيلي بيبر، حيث شوهد في فيديو لطيف نشره على حسابه عبر إنستغرام يوم الاثنين يحتضن بطن زوجته عارضة الأزياء.

جاستين، البالغ من العمر 30 عامًا، ظهر وهو يلف ذراعيه حول هيلي، البالغة من العمر 27 عامًا، التي كانت تفرك بطنها بحركات دائرية. في الفيديو، تألقت هيلي بفستان أصفر بدون حمالات ونظارات شمسية بيضاء، بينما ارتدى جاستن قميصًا أبيض وجينزًا أسود مع قبعة من النيون خضراء وأحذية منخفضة من ماركة Louis Vuitton.

يبدو أن الفيديو تم تصويره خلال حفل عشاء في الهواء الطلق، حيث كانت طاولة طعام طويلة مزينة بالأضواء ومحاطين بمساحات خضراء.

قبل بضعة أيام، شارك جاستن لمحات من عطلة الشاطئ الرومانسية التي قضاها الثنائي، عبر سلسلة من الصور التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.