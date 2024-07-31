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منهنّ نيكول كيدمان... نجمات عالميات حضرن في مدرجات أولمبياد باريس (صور)

فنّ
2024-07-31 | 09:36
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منهنّ نيكول كيدمان... نجمات عالميات حضرن في مدرجات أولمبياد باريس (صور)
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منهنّ نيكول كيدمان... نجمات عالميات حضرن في مدرجات أولمبياد باريس (صور)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس حدثًا رياضيًا مميزًا في ملعب بيرسي أرينا، حيث قادت النجمة العالمية سيمون بايلز فريق الجمباز الأميركي إلى إحراز اللقب الأولمبي ليل الثلاثاء.

وفي المدرجات، لفتت الأنظار النجمتان نيكول كيدمان وناتالي بورتمان، إلى جانب لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز، اللواتي حضرن لمشاهدة الأداء الرائع لبايلز، التي تعتبر أكثر لاعبة جمباز تتويجًا في التاريخ.

وكانت سيرينا ويليامز قد وصلت إلى باريس منذ أيام قليلة وشاركت في حمل الشعلة الأولمبية خلال حفل الافتتاح الأسبوع الفائت. وقد شوهدت تجلس بجوار رئيس دورة ألعاب باريس، توني إستانغيت.

أما نيكول كيدمان، فقد حضرت مع زوجها كيث أوربان وابنتيهما. وفي تصريح لها، أعربت عن حماسها الكبير وقالت: "أنا متحمسة للغاية! الأمر رائع جدًا!".

 
 
 

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نيكول كيدمان

نتالي بورتمان

سيرينا ويليامز

نجمات عالميات

مدرجات

أولمبياد باريس 2024.

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