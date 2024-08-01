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"كان من أمراء المسرح والسينما"... رحيل الممثل الإيطالي روبرتو هيرليتسكا
فنّ
2024-08-01 | 03:40
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"كان من أمراء المسرح والسينما"... رحيل الممثل الإيطالي روبرتو هيرليتسكا
"كان من أمراء المسرح والسينما"... رحيل الممثل الإيطالي روبرتو هيرليتسكا
توفي الممثل الإيطالي روبرتو هيرليتسكا، أحد الممثلين المفضلين في أفلام ماركو بيلوكيو والمشارك أيضاً في أعمال باولو سورينتينو ولويجي كومينشيني ونيكول غارسيا، الأربعاء عن 86 عاماً، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكتب بينالي البندقية للسينما عبر منصة إكس "نحيّي روبرتو هيرليتسكا بعاطفة كبيرة. في مهرجان البندقية السينمائي، سنتذكّره كأحد أبطال أعمال مهمة لفنانين مثل ماركو بيلوكيو وتشيتو ماسيلي".
ومن الأدوار الأكثر مساهمة في شهرته، دور رئيس الحكومة الإيطالية السابق ألدو مورو في فيلم "Buongiorno, notte" للمخرج ماركو بيلوكيو، والذي ظهر هيرليتسكا في خمسة من أفلامه.
وقال المخرج لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء إن هيرليتسكا "كان من أمراء المسرح والسينما، كان عملاقاً، وكنت أكنّ له احتراماً كبيراً".
وشارك أيضاً في أفلام مع باولو سورينتينو وفي أحدث أعمال باولو تافياني، وشارك الممثل الراحل أيضا في أعمال حملت توقيع نيكول غارسيا وفاليريا بروني تيديشي في فرنسا.
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