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أطفال يقدّمون عرضًا مسرحيا يجسّد برنامج "أكرم من مين"... وهذا ما قاله وسام حنا! (فيديو)

أطفال يقدّمون عرضًا مسرحيا يجسّد برنامج "أكرم من مين"... وهذا ما قاله وسام حنا! (فيديو)







وفي التفاصيل، شارك وسام حنا اللقطات عبر خاصية



وأعرب وسام حنا عن فرحته الكبيرة بما قام به الأطفال وشكر تلك المحبة العظيمة له، ويُذكر أن برنامج "أكرم من مين" استطاع أن يخلق "حالة لا مثيل لها" بين الجمهور، ووصل النجم وسام حنا إلى قلوب الكبار والصغار. تفاجأ الممثل ومقدم البرامج وسام حنا بتقديم مسرحية جسّدت شخصيته خلال برنامج الألعاب والجوائز المادية "اكرم من مين" الذي عُرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـ LBCI.وفي التفاصيل، شارك وسام حنا اللقطات عبر خاصية الستوري على حسابه على منصة انستغرام، حيث ظهر تلامذة إحدى المدارس الصيفية وهم يؤدون عرضًا مسرحيا لبرنامج "أكرم من مين".وأعرب وسام حنا عن فرحته الكبيرة بما قام به الأطفال وشكر تلك المحبة العظيمة له، ويُذكر أن برنامج "أكرم من مين" استطاع أن يخلق "حالة لا مثيل لها" بين الجمهور، ووصل النجم وسام حنا إلى قلوب الكبار والصغار.