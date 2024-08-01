إطلالة رانيا يوسف في حفل زفاف بشرى تثير الجدل... جريئة أم فاضحة؟! (صورة)

أثارت إطلالة الممثلة المصرية رانيا يوسف، خلال حضورها حفل زفاف زميلتها الممثلة المصرية بشرى ورجل الأعمال خالد محمود حميدة، بلبة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وحضرت رانيا يوسف مع مجموعة من الفنانين المصريين حفل الزفاف الذي أقيم الأربعاء في الساحل الشمالي وجمعا فيه افراد العائلة والاصدقاء من الوسط الفني وخارجه.وارتدت رانيا يوف قميصا قصيرا أحمر مع تنورة كشفت عن رشاقتها، الا ـن عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا اطلالتها "فاضحة" و"غير لائقة".