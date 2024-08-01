محمد المجذوب في تخرّج شقيقته مع العائلة: "أحلا دكتورة بالعالم" (فيديو)

هنّأ الفنان السوري محمد المجذوب شقيقته "راما" بتخرجها من كلية طب الأسنان في جامعة الشام الخاصة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على إنستغرام.

ويظهر في الفيديو النجم السوري مع شقيقته وعائلته في لحظات جميلة.

وعلّق على المنشور بالقول: "مبروك التخرج يا حبيبة قلب أخوكي كتير فخور فيكي وكنت ناطر هيدي اللحظة بفارغ الصبر الله يوفقك ويكون معك أحلا دكتورة بالعالم كلو ".