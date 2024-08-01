بعد عام على وفاة زوجها... نجمة أميركية تعلن: "أنا منفتحة على المواعدة"

لم تستبعد النجمة ساندرا بولوك فكرة العودة إلى عالم المواعدة، بعد فقدان شريك حياتها براين راندال العام الفائت، حيث أعلنت أنها أصبحت "منفتحة على إمكانية" المواعدة مرة أخرى في المستقبل.

ومع ذلك، أشارت المعلومات إلى أن بولوك حاليًا "تتعافى ببطء، وتحافظ على ذكرى براين حية وتركز على أطفالها"، وفق PageSix.

في آب الفائت، توفي المصور براين راندال، شريك بولوك لمدة ثماني سنوات، عن عمر يناهز 57 عامًا بعد معركة سرية استمرت ثلاث سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، الذي يؤثر على الخلايا العصبية في الحبل الشوكي والدماغ المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات الإرادية.