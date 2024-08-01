وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)

أعلن الفنان اللبناني وسام الامير عن زواجه للمرة الثانية عبر منشور على إنستغرام ظهر فيه مع زوجته الجديدة وابنيه.

وعلّق الأمير على المنشور: "الله بعتلي هالإنسانة “ربى الجميّل” تا كفّي حياتي أنا وياها وشادي وأندي، بحبّ وإيمان وسلام تحت سقف واحد: كل إيامكن أفراح".

والجدير بالذكر أن المغني والملحن اللبناني كان متزوجا من الراقصة ناريمان عبود، وذلك قبل وفاتها خلال جائحة كورونا عام 2021.