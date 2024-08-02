بعد سلمى حايك وسنوب دوغ... توم كروز يشارك في أولمبياد باريس؟

من المتوقع أن يشارك النجم الأميركي توم كروز في أولمبياد باريس 2024، والذي شوهد في العاصمة الفرنسية مؤخراً لدعم فريق الولايات المتحدة، وفق موقع TMZ.وكان كروز يستعد على مدار أشهر لأداء حركة القفز بالمظلات خلال الحفل الختامي لأولمبياد باريس في 11 آب تحضيراً لاستضافة لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، حسبما أفاد الموقع المذكور يوم الخميس الفائت.وبحسب الخطة، سيتأرجح كروز ثلاث مرات من "ستات دو فرانس" قبل وصوله إلى ملعب الأولمبياد، وسيتم بعد ذلك عرض مقطع فيديو مسجل يظهر فيه كروز أثناء سفره إلى محطته التالية بالطائرة حاملاً العلم الأولمبي قبل قفزه وهبوطه على لافتة "هوليوود".وقال موقع TMZ إن كروز هو من توصل إلى الفكرة وشاركها مع اللجنة الأولمبية الدولية.