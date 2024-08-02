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وفاة الكاتب والسيناريست حسن سامي يوسف عن 79 عاما
فنّ
2024-08-02 | 08:00
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وفاة الكاتب والسيناريست حسن سامي يوسف عن 79 عاما
وفاة الكاتب والسيناريست حسن سامي يوسف عن 79 عاما
توفي الكاتب الفلسطيني السوري حسن سامي يوسف عن 79 عاما، بعد تحقيقه مسيرة حافلة بالأعمال الرائعة التي سوف تظل راسخة في عالم الفن والأدب.
وفي التفاصيل، نعت نقابة الفنانين السورية والأوساط الثقافية الكاتب الراحل الذي وُلد في فلسطين سنة 1945، وانتقل بعد النكبة إلى لبنان مع عائلته ثم دمشق في وقت لاحق.
وشارك حسن يوسف في التمثيل في المسرح القومي في دمشق وأنشأ برفقة عدد من الشبان فرقة المسرح الوطني الفلسطيني، التي قدّمت الكثير من العروض المسرحية في العواصم العربية.
ودرس سامي يوسف في المعهد العالي للسينما في موسكو وبعد عودته إلى دمشق، عُيّن كرئيس لدائرة النصوص في المؤسسة العامة للسينما.
وطبعت الكثير من الإصدارات الأدبية والروائية مسيرة الراحل وكان أبرزها "الفلسطيني والزورق"، "رسالة إلى فاطمة"، "بوابة الجنة" و"عتبة الألم".
ويُذكر ان السيناريست الراحل كتب العديد من المسلسلات التي اكتسبت شهرة واسعة، بما في ذلك: "شجرة النارنج"، "رجال ونساء"، "الانتظار"، "الغفران"، "زمن العار"، "الندم" وغيرها من الأعمال.
وكان للسينما حصة من إبداع سامي يوسف أيضا، حيث كتب "قتل عن طريق التسلسل"، "الاتجاه المعاكس"، "غابة الذئاب"، "يوم في حياة طفل" و"بوابة الجنة".
وتميزت مسيرة الأديب الفلسطيني بالعديد من التكريمات والجوائز خلال مسيرته الأدبية، كجائزة محمد بن راشد للدراما العربية وجائزة التلفزيون السوري لأفضل سيناريو وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.
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