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ظهور شارون ستون بعين سوداء... والجمهور يسأل: "هل تعرضت للضرب؟" (فيديو)

فنّ
2024-08-02 | 10:18
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ظهور شارون ستون بعين سوداء... والجمهور يسأل: &quot;هل تعرضت للضرب؟&quot; (فيديو)
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ظهور شارون ستون بعين سوداء... والجمهور يسأل: "هل تعرضت للضرب؟" (فيديو)

نشرت النجمة شارون ستون عبر صفحتها على إنستغرام صورة تظهر فيها بعينٍ سوداء، مما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها، إذ ظن البعض أنها تعرضت للضرب خلال رحلتها الصيفية إلى تركيا مع ابنها قبل أن يتوجه إلى الجامعة لدراسة الطب.

ولكن بعد ساعات من نشر الصورة، عادت الممثلة وعارضة الأزياء السابقة بنشر مقطع فيديو توضح فيه سبب ظهور العين السوداء.

وقالت: "أعلم أنكم تتساءلون عن العين السوداء، وسأخبركم بأنني تنقلت بين فنادق مختلفة في الأيام الماضية. وفي إحدى الليالي، استيقظت للذهاب إلى المرحاض وتعرضت لحادث بسيط تسبب في هذا الأمر."

وأضافت شارون ستون أنها لم تتعرض للضرب على يد أي شخص وأنها تستمتع بوقتها خلال العطلة، مما طمأن جمهورها بشأن حالتها.

 

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توضيح.

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