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اتهموها بتجاهل القضايا البيئية... هذا ما قام به ناشطون في موقع حفلات تايلور سويفت
فنّ
2024-08-02 | 12:50
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اتهموها بتجاهل القضايا البيئية... هذا ما قام به ناشطون في موقع حفلات تايلور سويفت
اتهموها بتجاهل القضايا البيئية... هذا ما قام به ناشطون في موقع حفلات تايلور سويفت
أعاقت مجموعة من الناشطين البيئيين الشباب صباح الجمعة الوصول إلى المدخل المخصص لكبار الشخصيات في ملعب وارسو الوطني الذي يستضيف على مدى ثلاثة أيام حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت، متهمين الفنانة بأنها "منفصلة" عن القضايا البيئية، وفق ما ذكر مصوّر في وكالة "فرانس برس".
ومع وصول سيارات من فريق تايلور سويفت إلى الاستاد الوطني، قطع الطريق خمسة أعضاء من مجموعة "الجيل الأخير" حاملين لافتات كُتب عليها "الأغنياء يعيشون على حسابنا" و"فاحشو الثراء يقتلوننا"، قبل أن تطوّقهم الشرطة وتوقفهم.
وأوضح الناشطون عبر صفحتهم على إنستغرام أن "عشرات الآلاف من الأشخاص يختبرون وصول تايلور سويفت إلى بولندا، وسيموت مئات الآلاف بسبب الفجور الجامح لأغنى واحد في المئة من سكّان العالم، بمن فيهم تايلور سويفت"، لكنّهم أعربوا مع ذلك عن إعجابهم بموسيقى النجمة.
وبحسب أعضاء المجموعة التي أغلقت مرات عدة في السابق محاور مختلفة في العاصمة البولندية، فإن "الخيار الذي اتخذته تايلور واضح: فهي رمز انفصال الأغنياء" عن الواقع البيئي، لا سيما بفعل تنقلاتها بطائرة خاصة.
وشدد الناشطون على أن "لا حركة نسوية من دون التحرك لمنع الانهيار المناخي".
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