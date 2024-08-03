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معركة أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية مستمرة... إليكم آخر المستجدات!

فنّ
2024-08-03 | 11:20
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معركة أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية مستمرة... إليكم آخر المستجدات!
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معركة أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية مستمرة... إليكم آخر المستجدات!

معركة أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية مستمرة... إليكم آخر المستجدات!

زعمت النجمة الأميركية أنجلينا جولي أن زوجها السابق براد بيت حاول إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء "لإجبارها على الصمت" بشأن مزاعم إساءة معاملتها.

ونظر مكتب التحقيق الفيدرالي في وقت مبكر من الإجراءات في مزاعم استخدام بيت العنف الجسدي ضد ابنه مادوكس على متن الطائرة، لكن التحقيق توقف من دون توجيه أي اتهامات له.

واتهمت جولي في وثائق المحكمة التي قدمتها في شهر نيسان الفائت، بيت بإساءة معاملتها قبل وقت طويل من حادث الطائرة.

وفي سياق المعارك القانونية المستمرة بينهما حول مصنع النبيذ في جنوب فرنسا، كررت جولي أن بيت أساء معاملتها في ملف جديد حصلت عليه مجلة "بيبول".

وبدأ الخلاف حول العقار المذكور بين الطرفين بعدما باعت جولي نصفه للملياردير الروسي يوري شيفلر في العام 2021.

ورفع بيت حينها دعوى قضائية ضدها وأصر على أنها ملزمة تعاقدياً بالحصول على موافقته قبل تفريغ الجزء الخاص بها من العقار.

المصدر
 

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