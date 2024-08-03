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"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري مجدداً... وهذه التفاصيل! (فيديو)

فنّ
2024-08-03 | 11:05
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&quot;رقصة اسباني&quot; تجمع جورج وسوف وجاد شويري مجدداً... وهذه التفاصيل! (فيديو)
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"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري مجدداً... وهذه التفاصيل! (فيديو)

"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري مجدداً... وهذه التفاصيل! (فيديو)

أطلق سلطان الطرب جورج وسوف فيديو كليب أغنية "رقصة اسباني" الذي تميز بأجواء صيفية ممتعة ومميزة، والذي حمل توقيع المخرج جاد شويري.

 

وقال وسوف في حديث خاص للـ LBCI  إن "رقصة اسباني هي أغنية جديدة نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور على الرغم من أنها لا تشبه أعمالي السابقة".

 

وعن الموسم السياحي في لبنان والحفلات الغنائية في مختلف المناطق اللبنانية، عبر وسوف عن فرحه برؤية إعلانات هذه الحفلات، مؤكداً أن "لبنان بخير وسيبقى بخير".

 

ومن جهته، كشف المخرج جاد شويري في حديث خاص للـ LBCI المزيد من التفاصيل عن أجواء تصوير فيديو كليب "رقصة اسباني"، معبراً عن فرحه بالعمل مع سلطان الطرب مجدداً.

 

وتوقع شويري نجاحاً باهراً لأغنية "رقصة اسباني"، مضيفاً أن أجواء الأغنية المميزة هي التي جعلته يستوحي فكرة الفيديو كليب.

 

وعن أعماله الجديدة، أعلن شويري أنه يستعد لإطلاق أغنية "بلبلة" قريباً، وكشف أنه يحضر حالياً أغنية جديدة ستصدر مطلع الشتاء المقبل بالإضافة إلى دخوله عالم التمثيل للمرة الأولى.

 

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اسباني"

شويري

مجدداً...

التفاصيل!

(فيديو)

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