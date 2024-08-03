بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ردت فيه على المنتقدين الذين هاجموها بعد انتشار مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تتحدث عن مواضيع فنية واجتماعية عدّة.

وقالت الكيك: "إلى كل الأشخاص المهتمين بمعرفة ما إذا كان كلامي عبارة عن خزعبلات أو سكوب، الأشخاص الذين يعرفون مدرسة الحياة جيداً يعلمون حقيقة ما أقوله".

وتابعت: "أنا لا أحب الشهرة، ولا أحب أن أكون مشهورة وبحال رغبت بذلك فسأقوم بنشر محتوى يجعلكم تشعرون بالملل مني".