الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جوان تشين نجمة سينمائية من الصين إلى هوليوود... وتتويج محتمل في الأوسكار

فنّ
2024-08-04 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جوان تشين نجمة سينمائية من الصين إلى هوليوود... وتتويج محتمل في الأوسكار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
جوان تشين نجمة سينمائية من الصين إلى هوليوود... وتتويج محتمل في الأوسكار

قبل أن تجتذب الغرب بأدائها اللافت في أفلام شهيرة بينها "ذي لاست إمبيرر" و"توين بيكس"، كان لجوان تشين مسيرة سينمائية طويلة، إذ حققت نجومية منذ طفولتها في الصين حيث اختارتها زوجة الزعيم الشيوعي السابق ماو تسي تونغ شخصياً في أول أدوارها.

هذه المسيرة الاستثنائية، بدءاً من الأفلام الدعائية للجيش الأحمر وصولاً إلى سحر هوليوود، قد تُتوج قريباً بترشيح لجائزة الأوسكار بفضل فيلم "ديدي"، وهي قصة علاقة صعبة بين أمّ وابنها المراهق نالت استحسان النقاد، وتؤدي فيها جوان تشين دور أم عازبة مهاجرة.

تؤدي الممثلة البالغة 63 عاماً دور تشونغسينغ، فنانة تايوانية محبطة تعيش في كاليفورنيا، تحاول قدر استطاعتها إعالة أسرتها المكونة من طفلين، أحدهما ابنها البالغ 13 عاماً، المنغمس في شغفه بلعبة السكيت بورد والمنشغل في غراميّاته الأولى.

وتقول تشين لوكالة فرانس برس إن هذا الدور "ينبثق مني، لأنه يمثل الحياة التي عشتُها"، مضيفة "أنا، مثل تشونغسينغ، أمّ مهاجرة ربّت طفلين أميركيين. وقد ترافق ذلك مع علاقة حميمة ملؤها المحبة، ولكن أيضاً مع هوة ثقافية وحالات سوء فهم وتوقعات لم تتحقق".

تقف الممثلة أمام الكاميرا منذ كان عمرها 14 عاماً. في ذلك الوقت، رصدها أحد المخرجين، وأرسل صورها إلى زوجة ماو تسي تونغ، جيانغ تشينغ.

وتستذكر جوان تشين قائلة "كنتُ سعيدة جداً لأنهم اعتبروا أنّي أمتلك مقومات تجسيد الشخصية التي يحتاجون إليها"، مضيفة "لم يكن حلمي. لم أكن قد فكّرت في الموضوع قط عندما اختاروني للتمثيل. وبعد ذلك، شيئاً فشيئاً، تعلمت أن أحب ذلك".
- نقص في الأدوار -
وقد جنّبتها شهرتها في الصين الشيوعية في سبعينات القرن العشرين إرسالها للعمل في الحقول خلال الثورة الثقافية.

ثم انتقلت في العشرين من عمرها إلى الولايات المتحدة، حيث درست السينما، من دون أن يكون لديها أمل كبير في مستقبلها كممثلة آسيوية في هوليوود.

وحققت شهرة عالمية بفضل دورها في فيلم "ذي لاست إمبيرر" لبرناردو برتولوتشي عام 1987، والذي أدت فيه دور زوجة آخر حاكم صيني بو يي. وفاز الفيلم بتسع جوائز أوسكار، إحداها عن فئة أفضل فيلم.

استكملت جوان تشين مسيرتها المهنية في الولايات المتحدة مع شخصية جوزي باكارد، وهي امرأة فاتنة في سلسلة "توين بيكس" ("Twin Peaks") الشهيرة لديفيد لينش، إضافة إلى مجموعة أفلام أخرى. لكن المسيرة لم تعمّر طويلاً بسبب نقص الأدوار التي توافرت لها.

وتقول بأسف "في ذلك الوقت، لم يكن هناك ببساطة أي مخرجين أو كتّاب سيناريو آسيويين قادرين على صنع دور لي"، "هذا أمر مؤسف. لم تُستتبع المسيرة".

استمرت تشين في المشاركة بأدوار متفرقة في الإنتاجات الغربية، إلا أن الممثلة عملت بشكل أساسي في الصين لإرضاء طموحاتها الإبداعية.

ولكن في السنوات الأخيرة، تغيّرت المعادلة بفعل النجاحات الدولية التي حققتها أفلام معظم ممثليها من الآسيويين، بينها "كريزي ريتش إيجنز" و"إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس"، أو الإنتاجات الكورية الجنوبية مثل "باراسايت" و"سكويد غايم".
- "ضبابية" -
في فيلم "ديدي"، الذي بدأ عرضه في صالات السينما في عدد قليل من المدن الأميركية قبل طرحه على المستوى الوطني في 16 آب/أغسطس، تؤدي جوان تشين دور رسامة موهوبة تخلّت عن طموحاتها من أجل عائلتها، وجاءت لتستقر في الولايات المتحدة.

تعتني تشونسينغ بإخلاص بابنيها، أحدهما كريس، بطل الفيلم.

هذا المراهق المتأمرك للغاية، الملقب بـ "ديدي"، لا يحسن التعامل مع والدته، من دون أن يفهم كل تعقيدات حياتها الشخصية التي يبدأ بإدراكها تدريجياً.

رسالة الحب هذه من المخرج شون وانغ إلى والدته لها وقع خاص بالنسبة لجوان تشين.

وتقول "الأتراح والأفراح التي نراها في الفيلم تعكس تجربة عشتُها شخصياً"، مذكّرة بأن حياتها تختلف كثيراً عن حياة ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة.

وتوضح أنها اضطُرت كمهاجرة للتعامل مع "حالة من الضبابية بشأن الأرض التي تقف عليها".

حصل فيلم "ديدي" على جائزة في مهرجان ساندانس، وهو الوجهة الحقيقية لسينما المؤلفين في الولايات المتحدة، ويمكن أن يقدّم للممثلة إنجازاً تتوّج فيه نهاية مسيرتها المهنية: إذ يتحدث النقاد عن احتمال ترشيحها لجائزة أوسكار عن أدائها في هذا الفيلم الطويل الأول لمخرج سينمائي شاب.

تقول تشين "عندما يكون هناك عدد كافٍ من الكتّاب والمخرجين، فإننا نصنع المزيد من الأدوار التي تشبه عدداً أكبر من الأشخاص"، مضيفة "إنه أمر رائع. وأنا سعيدة للغاية لأنني ما زلت مستمرة في العمل".

آخر الأخبار

فنّ

سينمائية

الصين

هوليوود...

وتتويج

محتمل

الأوسكار

LBCI التالي
أخبار حول علاقة حب تجمع توم كروز بمغنية تصغره بـ35 سنة... من هي؟
بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:01

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات

LBCI
أخبار دولية
2024-08-03

مقتل شخصين على الأقل بعد انزلاقات تربة في جنوب غرب الصين

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-02

38 قتيلًا و24 مفقودًا بعد انهيار جسر في إقليم شنشي في الصين

LBCI
أخبار دولية
2024-08-02

جيشا الفلبين واليابان يجريان أول مناورة مشتركة في بحر الصين الجنوبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:58

أخبار حول علاقة حب تجمع توم كروز بمغنية تصغره بـ35 سنة... من هي؟

LBCI
فنّ
2024-08-03

بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-08-03

"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري مجدداً... وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-08-03

معركة أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية مستمرة... إليكم آخر المستجدات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-29

ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-30

أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه

LBCI
أخبار دولية
2024-06-20

إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-29

قوات القيادة المركزية الأميركية دمّرت طائرة مسيرة للحوثيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة

LBCI
أخبار دولية
13:42

تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه

LBCI
أخبار دولية
13:40

إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان

LBCI
أخبار دولية
13:40

حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة

LBCI
أخبار لبنان
13:31

جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في الذكرى الرابعة لانفجار ٤ آب.. العدالة معطلة والحلول متعثرة بين البيطار والحجار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
05:47

"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:55

كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن عملية إطلاق النار وتصفية الصهيوني أمنون مختار من سكان بيتح تكفا المحتلة بالضفة

LBCI
آخر الأخبار
17:50

مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: نحقق في ما إذا كانت إسرائيل نفذت اغتيال هنية مباشرة أو عبر عملاء

LBCI
آخر الأخبار
00:30

أكسيوس نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين

LBCI
أخبار دولية
08:01

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات

LBCI
آخر الأخبار
11:26

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

LBCI
منوعات
15:50

ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!

LBCI
آخر الأخبار
17:12

هيئة البث الإسرائيلية: خشية في إسرائيل من محاولات إيرانية لاستهداف مواطنيها في الخارج ومواقع بإسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More