الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأوركسترا الفلهارمونيّة تعزف "سمفونيّة الغروب" على كورنيش بيروت وتنشر الموسيقى في كل لبنان (صور)

فنّ
2024-08-05 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأوركسترا الفلهارمونيّة تعزف &quot;سمفونيّة الغروب&quot; على كورنيش بيروت وتنشر الموسيقى في كل لبنان (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأوركسترا الفلهارمونيّة تعزف "سمفونيّة الغروب" على كورنيش بيروت وتنشر الموسيقى في كل لبنان (صور)

الأوركسترا الفلهارمونيّة تعزف "سمفونيّة الغروب" على كورنيش بيروت وتنشر الموسيقى في كل لبنان (صور)

نظّم المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار، بدعوة من رئيسته هبة القواس حفلة موسيقيّة على كورنيش بيروت البحري بعنوان "أضواء المنارة، سمفونيّة الغروب"، شارك فيها أعضاء من الأوركسترا الفلهارمونيّة اللبنانية بإشراف العازفة الروسيّة أوليانا كيسليتسينا، في بادرة هادفة تسعى إلى إشراك جميع المواطنين في الحفلات السمفونيّة، وإيصال الموسيقى إلى أكبر شريحة من الناس، تحقيقًا للاستراتيجية الثقافية التي ينتهجها الكونسرفتوار. الحفلة هي الأخيرة في سياق الحفلات الختامية لموسم الأوركسترا الفلهارمونيّة، قبل أن تعاود أنشطتها الموسيقية في أيلول المقبل.
 
حضور كبير من المارّة على الكورنيش البحري لبيروت، استوقفتهم الموسيقى الآتية من أوتار عازفي الأوركسترا وآلاتهم النفخية والإيقاعية، الذين اصطفّوا على الكراسي المخصصة لهم في مشهد أوركسترالي فريد لحظة الغروب، حينما الشّفق يرسم تبعثر ضوء الشّمس في لوحة طبيعيّة موسيقيّة نادرة. تلك اللحظة الملهمة، التي حدثت في حين يعيش اللبنانيون ترقّبًا للحرب وخوفاً من توسّعها، أتت لتؤكّد على جدوى الثقافة والموسيقى وتأثيرهما في إضافة بعض جرعات الأمل والإيجابية والفرح. 
 
تضمّنت كلمة رئيسة الكونسرفتوار هبه القواس العديد من الرسائل الإيجابية، وتحديداً بإعلانها أنّ الكونسرفتوار سيكون في جميع مناطق لبنان لنشر الموسيقى: "نحن اليوم في هذه البقعة الجميلة من لبنان، على الكورنيش البحري، لنقول إن الموسيقى هي ابنة كل الأمكنة والأزمنة، فلا يحدّها موقع ولا جغرافيا. ونحن هنا اليوم لنقول إن لبنان جميل جداً، ونحن نعكس هذا الجمال بالموسيقى والثقافة. من الضروري أن نلتقي في أماكن تذكّرنا بحقيقتنا مثل هذا البحر المتوسط وزرقته، وهذا الكورنيش الذي يحتل مطارح عميقة في الذاكرة. والحفلة ليست فقط من أجل التفاعل مع كل من يمرّ على الكورنيش ولم يجد فرصة أن يحضر حفلاتنا في القاعات المخصصة لها، إنما لنقول إننا نحن من نأتي إليكم حيثما تكونون. وسنزور مع موسيقانا كل لبنان وغاباته وطبيعته وقراه ومدنه. ونحن مستعدون أن نأتي إليكم أينما كنتم إذا تعذّر مجيئكم إلينا."
 
مشهد آخر موازٍ بجماله رافق اللوحة الموسيقيّة في أثناء عزف الأوركسترا لبعض المقطوعات السّاحرة، مشهد بائعي الورود من أطفال الكورنيش الذين تجمهروا بدافع الفضول ولبيع ورودٍ يحملونها منذ الصباح.
 
وفي لحظة مؤثّرة، بات هؤلاء الأطفال جزءاً من الجمهور المدعو إلى الحفلة، بجلوسهم أرضًا قرب الكراسي المخصصة للدعوات الرسمية وجمهور الكونسرفتوار. وبإصغاء لافت ومعبّر رافقوا بأسماعهم ونظراتهم العازفين، منسجمين منذ المعزوفة الأولى La Forza Del Destino Overture للمؤلف الموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي، حتى مقطوعة تشايكوفسكي الختامية وما بينهما من معزوفات عالمية لـ: بيزيه، بروكوفييف، برامز، فيفالدي، باخ، ألبينوني، ماسونيه، وتشوستاكوفيتش، التي قادتها بمهارة أوليانا العازفة الروسية المتألقة على أوتار كمانها، التي تراقصت مع إحدى أهم الروائع الموسيقية الكلاسيكية.

وبمهارة عالية، تمكّنت العازفة في سرعة اللعب بقوس الكمان وانسيابية مترامية، من تظهير الجماليات الموسيقية وتقديمها بإبداع مكتمل ومتواصل خالٍ من الافتعال، فنقلت السّمع مع العازفين البارعين الذين جمعهم الانسجام الموسيقي والتناغم، إلى نشوة موسيقيّة عبّر عنها الحضور بالتصفيق والإعجاب.
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

الفلهارمونيّة

"سمفونيّة

الغروب"

كورنيش

بيروت

وتنشر

الموسيقى

لبنان

(صور)

LBCI التالي
بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)
"جمهوري الغالي"... هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب في أول رسالة صوتية مسجّلة لها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-27

علي حمية لـ "جدل": هدف اسرائيل هو الحرب النفسية وحث اللبنانيين على عدم المجيء الى لبنان وتحركنا كان لنفي الاشاعات والتأكيد على أن مطار بيروت بألف خير "وما عنّا شي مخبّى" ولا زلنا بانتظار جواب التلغراف

LBCI
فنّ
2024-06-24

الأوركسترا الفلهارمونيّة الوطنية بقيادةٍ روسيّةٍ مبهرة... تحيّة في عيد الموسيقى إلى موسيقيّي لبنان والعالم

LBCI
آخر الأخبار
04:03

المقاومة الإسلامية تنعى علي غالب شقير "جهاد" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:03

المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها علي مصطفى عمرو "أبو الأحرار" مواليد عام 1985 من بلدة المعيصرة في جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:55

الأمطار الغزيرة تعيق إطلالة أديل في عرضها الأول في ميونيخ... والحل الذي ابتكرته كان مذهلا! (فيديو)

LBCI
فنّ
07:40

بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:34

"جمهوري الغالي"... هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب في أول رسالة صوتية مسجّلة لها! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:10

ظهور نادر لابن نوال الزغبي جوي ديب... وسامته خطفت قلوب المتابعين (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:51

جنوب شرق الولايات المتحدة يستعد لأمطار غير مسبوقة مع إشتداد العاصفة "ديبي"

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-03

الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق صيدا وبيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان والبقاع الغربي

LBCI
صحف اليوم
2024-08-01

لا ضمانات أميركية بتحييد بيروت والضاحية والمطار... هذا ما نقلته مصادر نيابية عن ميقاتي (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
23:34

المقاومة الإسلامية: شنّينا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت مُستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
06:31

قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين

LBCI
أخبار دولية
04:19

كنعاني: طِهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر إلّا أنّ معاقبة إسرائيل أمر ضروريّ

LBCI
أخبار لبنان
04:08

عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:39

الأبيض يتسلم شحنة مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:09

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

LBCI
آخر الأخبار
01:08

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
23:53

منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)

LBCI
آخر الأخبار
11:26

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:42

تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه

LBCI
أخبار لبنان
11:39

"إطلبوا المساعدة".. رسالة من ملكة جمال لبنان ندى كوسا عبر الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
07:14

بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
16:51

مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة: الغارة على بلدة حولا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخصين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More