الأمطار الغزيرة تعيق إطلالة أديل في عرضها الأول في ميونيخ... والحل الذي ابتكرته كان مذهلا! (فيديو)

عرضت أديل أول حفل لها في ميونيخ يوم الجمعة ولكنها اضطُرت إلى إيقافه موقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، اضطُرت المغنية العالمية أديل إلى إيقاف العرض موقتًا بسبب تبلل ذيل فستانها الأزرق الطويل بمياه الأمطار الغزيرة أثناء أدائها، ولجأت إلى إزالة هذا الجزء من الفستان على المسرح.

وفي حديثها مع الجمهور، قالت أديل: "للأسف، عليّ إزالة هذا الجزء من الفستان الرائع لأنه مبلل وثقيل"، ونادت الشابات في فرقتها الموسيقية لمساعدتها.

ويأتي ذلك بعد أن حذر خبراء الطقس محبي أديل من العواصف الرعدية الشديدة وأعلن منظمو الحفل عن خطط الطوارئ.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، أبهرت أديل الحضور الذي كان متحمسا بشأن إقامة الحفل، وكانت المغنية قد كشفت بصراحة عن توترها بشأن العرض حيث شاركت صورة خلف الكواليس، عبرت خلالها عن مشاعرها.