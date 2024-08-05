ياسمين عبد العزيز تنهار باكية في عزاء المنتجين المصريين الأربعة... وهذا ما قام به كل من كريم عبد العزيز وأحمد العوضي (فيديو)

ياسمين عبد العزيز تنهار باكية في عزاء المنتجين المصريين الأربعة... وهذا ما قام به كل من كريم عبد العزيز وأحمد العوضي (فيديو)



تواجد عدد كبير من النجوم وأهل الفن في عزاء المنتجين الأربعة، حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل وتامر فتحي في مسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاتهم في حادث سير أليم على طريق مدينة الضبعة المصرية.



وفي التفاصيل، سيطرت أجواء الحزن والصدمة على الحاضرين حيث انهارت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لحظة وصولها إلى الجنازة وحاول الممثل كريم عبد العزيز مساعدتها.



وانتشرت اللقطات التي أظهرت الحالة النفسية السيئة التي سيطرت على ياسمين عبد العزيز، كما أن مساندة طليقها الممثل أحمد العوضي لها في الجنازة بدت واضحة في مقاطع الفيديو.



ويُذكر أن مجموعة كبيرة من الممثلين قدّمت واجب العزاء وكان أبرزهم محمد هنيدي، حمادة هلال، جمال العدل، فيدرا، هند صبري، ياسمين صبري وغيرهم.