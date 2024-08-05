زاك إيفرون يخرج عن صمته... هل صحته في خطر؟

تحدث زاك إيفرون، نجم فيلم High School Musical، بعد أن تم نقله إلى المستشفى في إسبانيا إثر "حادث في حمام السباحة" في فيلا تقع في إيبيزا مساء الجمعة.

في يوم الأحد، انتقل إيفرون، 36 عاما، إلى حسابه على إنستغرام لمشاركة صورة له بدون قميص وهو يمارس التمارين الرياضية، رافعًا الأثقال أثناء الاستلقاء على كرة التمرين. وأرفق الصورة بتعليق: "سعيد وبصحة جيدة، شكرًا على التمنيات الطيبة".

وجاءت رسالة إيفرون بعد أن أفادت مصادر لموقع TMZ أن الممثل "عُثر عليه داخل حمام السباحة من قبل شخصين يعملان في الفيلا وقاما بإخراجه من الماء". وأكد ممثله للموقع أن إيفرون تم نقله إلى المستشفى "كإجراء احترازي" بعد الحادث "البسيط"، وأنه "يتعافى بشكل جيد".