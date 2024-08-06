جنيفر لوبيز في إطلالتها الأخيرة... بلا خاتم زواج! (صورة)

أزالت جينيفر لوبيز خاتم زواجها يوم الاثنين، مما أثار تكهنات حول وضع علاقتها ببن أفليك وسط شائعات عن اقتراب تقديم طلب الطلاق.

وكانت المغنية، البالغة من العمر 55 عامًا، وزوجها الممثل، البالغ من العمر 51 عامًا، في دائرة الضوء مؤخرًا بسبب الشائعات المتزايدة حول انفصالهما، بعد أن كشف موقع "ديلي ميل" البريطاني حصريًا أن معاملات الطلاق قد تم إعدادها، ولكن لم يتم تسليمها بعد.

في خطوة ملفتة، ظهرت لوبيز بيديها خاليتين من الخواتم، بعدما كانت قد نقلت خاتم زواجها سابقًا إلى يدها اليمنى، أثناء زيارتها لقصر فخم بقيمة 68 مليون دولار في بيفرلي هيلز، الأمر الّذي أكّد بشكل غير مباشر على الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن أفليك.