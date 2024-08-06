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نجمة أميركية في جدال محتدم مع امرأة على الطريق: "سأضربك بشدة" (فيديو)

فنّ
2024-08-06 | 03:30
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نجمة أميركية في جدال محتدم مع امرأة على الطريق: &quot;سأضربك بشدة&quot; (فيديو)
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نجمة أميركية في جدال محتدم مع امرأة على الطريق: "سأضربك بشدة" (فيديو)

في لحظة مروعة، تم تصوير النجمة الأميركية Cardi B وهي تقول لامرأة "سأضربك بشدة" خلال جدال محتدم.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي وثقه أحد المتفرجين، مغنية الراب وهي تتجادل مع امرأة في 605 West 42nd Street في مدينة نيويورك حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم 29 تموز.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، بدأ الخلاف عندما خرج أحد سكان المبنى السكني وصرخ على الناس لمغادرة المنطقة. يُزعم أن المقيم قام بعد ذلك بركل شاحنة كانت متوقفة خارج ردهة المبنى.

في تلك اللحظة، شوهدت Cardi B وهي تمدّ رأسها من نافذة سيارة دفع رباعي سوداء، مرتدية بدلة رياضية وردية زاهية، وتدخلت في الجدال. صرخت قائلة: "أنا أوثق ما تفعلين أيتها العاهرة، سأضربك بشدة" قبل أن تعود المرأة إلى داخل المبنى.


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