نانسي عجرم تستكمل فيديو كليب "من نظرة": نسينا الجيران (فيديو)

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو جديد عبر صفحتها على إنستغرام، يستكمل قصة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "من نظرة" التي حققت نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي.

يُظهر الفيديو الجديد وجهة نظر الجيران الّذين يشعرون بالإزعاج من الضجة والأصوات العالية والحركة الكثيفة التي تسببت بها قصة الفيديو كليب الأصلي. في الكليب الأول، كانت نانسي تتقمص دور شابة تسعى للتقرب من جارها الوسيم.

وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق طريف: "نسينا الجيران".