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"هذا ما سرقه حسام حبيب مني"... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!

فنّ
2024-08-06 | 09:57
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&quot;هذا ما سرقه حسام حبيب مني&quot;... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!
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"هذا ما سرقه حسام حبيب مني"... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!

بعد أن اختفت تمامًا عن الأضواء منذ أزمتها الأخيرة، التي تسسبت بدخولها في حالة نفسية عصيبة، وإلغاء أنشطتها الفنية وحفلاتها في الخارج، قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ولأول مرة، الخروج عن صمتها وكشف الحقائق التي طالما أخفتها عن جمهورها، وحرصت على عدم إفشائها حفاظًا على صورة طليقها الفنان حسام حبيب أمام الجمهور.

وبدأت القصة حينما علمت شيرين عبد الوهاب بأنها تتعرض للسرقة من قِبل زوجها السابق حسام حبيب، وهنا قررت الفنانة أن تبتعد تمامًا عنه، حيث أشارت إلى أنه سَرق منها سيارة رانج روفر موديل 2008، وساعتين من ماركة رولكس، وعلى الرغم من ذلك فهي لم تطالبه بأن يعيد لها هذه الأشياء، بل بررت الموقف بأن هذا سببه إهمال منها، وفق ما روت لموقع القاهرة 24.

وقالت: "حسام واخد مني عربية رانج روفر موديل 2008، وأخد ساعتين رولكس، وبقاله حوالي 4 سنين هو المسؤول عن الأمور المادية في شغلي، ومفيش يوم حاسبني فيه، أنا معرفش الراجل ده سرقني في قد إيه."

واستكملت شيرين عبد الوهاب حديثها بكشف تفاصيل السرقة، قائلة: "كنت ساكنة في شقة فيها خزنتي كسروا الخزنة وطلعوا منها التنازلات، بفتح حاجتي لقيت أغلبها مش موجودة، وحسام بيكلمني بشتيمة وقلة أدب وقالي إنتي بتشككي فينا، رغم إني متهمتوش بأي حاجة، وقلت له دا إهمال مني وأنا لازم أدفع التمن."

ولم تنتهِ القصة عند هذا الحد، بل طالب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ مالي له قدره 20 ألف دولار، وهو ما يقرب من 984،354،00 جنيهًا، وذلك بسبب إدارته لأعمالها في السنوات الأخيرة.

هنا اضطرت شيرين عبد الوهاب أن توافق على طلبه، وبالفعل حولت له المبلغ، وبررت موقفها كالتالي: "حولت لـ حسام حبيب 20 ألف دولار، لأنه بيقول إنه ساعدني في شغلي.. وهو اللي كان بيعمله كله كان بيطلعني السلم بتاع المسرح."

وأرادت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تغلق هذه الصفحة، وتنهي الخلافات، فقررت التنازل عن قضيتها ضد حسام، وتحويل المبلغ المالي له، لتبعده تمامًا عن حياتها، لكن رغم ذلك لم تنجو من تهديدات الأخير لها، حيث قالت: "حسام حبيب بيهددني وبيتبلى عليا، أنا مش صغيرة وست عندي بنتين في أخطر مرحلة في حياتهم، بناشد المسؤولين، الراجل ده ضيعني وبيهددني ببناتي وبيقولي كلام يدخله السجن."

ونشر موقع القاهرة 24 صورة عن مستند تحويل شيرين عبد الوهاب مبلغ مالي، لحسام حبيب قدره 20 ألف دولار، وهو الذي أقرت الفنانة بتسديده لحسام ليكون أجره عن إدارته لأعمالها. 

وشيرين عبد الوهاب حاليًا تمكث بعيدًا عن أسرتها وعن حسام، كما بدأت في استرداد صحتها، وسوف تعود لنشاطها الفني وجمهورها في القريب العاجل، بعد أن تنتهي من كافة خلافاتها وأزماتها، لتعود من جديد وتتربع على عرش النجومية مثلما كانت.
 

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