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احتفالاً بولادتها... ديانا كرزون تطلق أغنية جديدة للأميرة الأردنية إيمان (فيديو)

فنّ
2024-08-06 | 11:08
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احتفالاً بولادتها... ديانا كرزون تطلق أغنية جديدة للأميرة الأردنية إيمان (فيديو)
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احتفالاً بولادتها... ديانا كرزون تطلق أغنية جديدة للأميرة الأردنية إيمان (فيديو)

كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام عن أغنيتها الجديدة، الّتي تم إطلاقها حصراً احتفالاً بولادة الأميرة إيمان، طفلة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وعلّقت على المنشور بالقول: "احتفينا بأميرة عربية هاشمية، حفيدة ملك عظيم وابنة أمير كريم لنقول: نورتي عيلتنا جدو، نورتينا يا إيمان."

وأضافت أن الأغنية من كلمات أحمد الفاعوري، ألحان وتوزيع أيمن عبدالله وغناء ديانا كرزون.

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