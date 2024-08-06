"المتعة لها ثمن"... مخرج أميركي شهير يعلن إصابته بمرض رئوي: هل يتقاعد؟

أكّد المخرج الأميركي ديفيد لينش الاثنين أنّه يعاني انتفاخاً في الرئة بسبب "سنوات من التدخين"، لكنّه طمأن جمهوره بأنه لن يتقاعد مطلقاً.



وأعلن المخرج البالغ 78 عاماً في منشور عبر موقع "اكس" أنّ "المتعة لها ثمن"، وأن الثمن الذي دفعه هو هذا المرض الذي يؤدي إلى تدمير الحويصلات الرئوية ويسبب ضيقاً في التنفس.



وفي مقابلة مع مجلة "سايت أند ساوند" البريطانية يُفترض أن تُنشر في عدد أيلول، أكّد مخرج "توين بيكس" و"مولهولاند درايف" و"وايلد أت هارت" (حائز السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1990) أنّ قدرته على الحركة انخفضت وقد يضطر إلى توجيه ممثليه من بعد لمشاريعهم المستقبلية، على ما أفادت وسائل إعلام عدة.



ونشر بعد ذلك رسالة مطمئنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها "توقفت عن التدخين منذ عامين، وأجريت فحوصات طبية أخيراً، والخبر السار أنّ صحتي ممتازة باستثناء إصابتي بانتفاخ في الرئة، وأنا سعيد جداً ولن أتقاعد مطلقاً".



وتولّى لينش إخراج عشرة أفلام صدرت بين عامي 1977 و2006، ورُشّح لنيل جائزة اوسكار عن "إلفنت مان" (1980) و"بلو فيلفت" (1986) و"مولهولاند درايف" (2001). وحصل على جائزة أوسكار فخرية عام 2019 عن مجمل مسيرته الفنية.



وفي العام 2017، عاود لينش إخراج موسم ثالث من مسلسل "توين بيكس" الذي بدأه عام 1990.