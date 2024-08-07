الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابن آل باتشينو الرضيع يظهر إلى العلن للمرة الأولى... لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده! (صور)

فنّ
2024-08-07 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابن آل باتشينو الرضيع يظهر إلى العلن للمرة الأولى... لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ابن آل باتشينو الرضيع يظهر إلى العلن للمرة الأولى... لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده! (صور)

ابن آل باتشينو الرضيع يظهر إلى العلن للمرة الأولى... لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده! (صور)

أظهرت المنتجة نور الفلاح، حبيبة النجم الأميركي آل باتشينو السابقة، وجه ابنهما الرضيع رومان للمرة الأولى يوم الثلاثاء الفائت، والذي يشبه والده إلى حد كبير.

وتحتفظ الفلاح حالياً بحضانة ابنها لكنها تتقاسم حضانته القانونية مع والده الذي وافق على دفع مبلغ 30 ألف دولار شهرياً لدعم طفله.

والجدير ذكره أن آل باتشينو لم يتزوج أبداً ولكنه دخل في علاقات عاطفية متعددة على غرار الفلاح التي صرّحت في شهر تشرين الثاني الفائت أنها "ليست من النساء اللواتي يرغبن بالزواج". 

ولفتت الفلاح في حديث لمجلة فوغ عربية إلى أن "تربية ابنها مع آل باتشينو كانت أعظم مما تخيلته على الإطلاق".

وتحدثت أيضاً عن ابنهما وقالت: "لقد كان رومان أعظم هدية من الله، أنظر إليه كل يوم وأعلم أنني محظوظة جدًا".
 

 
 

آخر الأخبار

فنّ

باتشينو

الرضيع

العلن

للمرة

الأولى...

تصدقوا

الشبه

والده!

(صور)

LBCI التالي
تستطيع تذكر كل يوم في حياتها... ممثلة أميركية تعاني من حالة نادرة: ما وجده الأطباء في دماغها صادم!
هل يكون توم كروز نجم حفل ختام ألعاب أولمبياد باريس 2024؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-08-05

كيت موس على الشاطئ مع ابنتها بالبيكيني... لن تصدقوا الشبه بينهما! (صور)

LBCI
فنّ
2024-07-21

بعد إلغاء محاكمته... أليك بالدوين يظهر للمرة الأولى على السجادة الحمراء (صور)

LBCI
فنّ
09:57

"هذا ما سرقه حسام حبيب مني"... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!

LBCI
رياضة
2024-08-05

للمرة الأولى منذ عام 2004... لايلز يعيد سيطرة الولايات المتحدة على سباق 100 م

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:59

تستطيع تذكر كل يوم في حياتها... ممثلة أميركية تعاني من حالة نادرة: ما وجده الأطباء في دماغها صادم!

LBCI
رياضة
15:30

هل يكون توم كروز نجم حفل ختام ألعاب أولمبياد باريس 2024؟

LBCI
فنّ
13:30

"المتعة لها ثمن"... مخرج أميركي شهير يعلن إصابته بمرض رئوي: هل يتقاعد؟

LBCI
فنّ
12:52

"تعاقدت مع شركة إنتاج جديدة"... شيرين عبد الوهاب: سأطلق 5 أغنيات جديدة في هذا التاريخ!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-31

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تزال ترى أن إسرائيل تشارك بإيجابية في المحادثات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:12

ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!

LBCI
أخبار لبنان
06:49

جعجع: معاناة أهل الجنوب مرتبطة بالأمن القومي الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-05

الخارجية الأميركية: بلينكن أكد مجددا في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:05

البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار

LBCI
أخبار دولية
07:54

حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر

LBCI
أخبار لبنان
06:20

المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس

LBCI
أخبار دولية
00:45

بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:12

ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!

LBCI
خبر عاجل
10:00

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:28

ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر

LBCI
خبر عاجل
11:29

السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات

LBCI
خبر عاجل
11:35

السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال

LBCI
خبر عاجل
10:09

المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:55

السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية

LBCI
فنّ
09:57

"هذا ما سرقه حسام حبيب مني"... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More