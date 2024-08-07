2min

تستطيع تذكر كل يوم في حياتها... ممثلة أميركية تعاني من حالة نادرة: ما وجده الأطباء في دماغها صادم!

تستطيع تذكر كل يوم في حياتها... ممثلة أميركية تعاني من حالة نادرة: ما وجده الأطباء في دماغها صادم!







وكشفت هينر امتلاكها ذاكرة فائقة الجودة (HSAM) والمعروفة أيضاً باسم فرط التذكر، وهي حالة دماغية تمنح الأشخاص قدرات غير عادية.



وفي التفاصيل، تؤثر هذه الحالة على حوالي 100 شخص فقط في العالم، والتي لفتت هينر إلى أنها كانت بمثابة "نعمة ونقمة" بالنسبة لها.



وقالت هينر: "هذه الحالة النادرة تجعلني أتذكر كل يوم تقريباً في حياتي"، مضيفةً أن ذاكرتها كانت مثل "لعنة" على زوجها.



وروت هينر تفاصيل خضوعها لفحص بالرنين المغناطيسي، وقالت: "لقد اختبروني وربطوني بالأسلاك، وأخضعوني للتصوير بالرنين المغناطيسي ووجدوا مناطق أكبر بعشر مرات من حجم الدماغ الطبيعي".



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في عام 2011 أن الذكرى الأقدم لهينر كانت اللعب مع شقيقها الأكبر في منزل عائلتها في شيكاغو.



وأشارت هينر أيضاً إلى مدى حرصها على نظامها الغذائي، مضيفةً أنها تخلت عن منتجات الألبان والأجبان للحفاظ على صحتها.



المصدر

تحدثت النجمة الأميركية ماريلو هينر عن معاناتها من حالة نادرة تجعلها تتذكر كل يوم في حياتها.وكشفت هينر امتلاكها ذاكرة فائقة الجودة (HSAM) والمعروفة أيضاً باسم فرط التذكر، وهي حالة دماغية تمنح الأشخاص قدرات غير عادية.وفي التفاصيل، تؤثر هذه الحالة على حوالي 100 شخص فقط في العالم، والتي لفتت هينر إلى أنها كانت بمثابة "نعمة ونقمة" بالنسبة لها.وقالت هينر: "هذه الحالة النادرة تجعلني أتذكر كل يوم تقريباً في حياتي"، مضيفةً أن ذاكرتها كانت مثل "لعنة" على زوجها.وروت هينر تفاصيل خضوعها لفحص بالرنين المغناطيسي، وقالت: "لقد اختبروني وربطوني بالأسلاك، وأخضعوني للتصوير بالرنين المغناطيسي ووجدوا مناطق أكبر بعشر مرات من حجم الدماغ الطبيعي".وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في عام 2011 أن الذكرى الأقدم لهينر كانت اللعب مع شقيقها الأكبر في منزل عائلتها في شيكاغو.وأشارت هينر أيضاً إلى مدى حرصها على نظامها الغذائي، مضيفةً أنها تخلت عن منتجات الألبان والأجبان للحفاظ على صحتها.