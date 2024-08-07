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حسام حبيب يفتح النار على شيرين عبد الوهاب... وتعليق والده على الحادثة لم يكن متوقعًا: أي طرف دعم؟ (صور)
فنّ
2024-08-07 | 08:35
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حسام حبيب يفتح النار على شيرين عبد الوهاب... وتعليق والده على الحادثة لم يكن متوقعًا: أي طرف دعم؟ (صور)
حسام حبيب يفتح النار على شيرين عبد الوهاب... وتعليق والده على الحادثة لم يكن متوقعًا: أي طرف دعم؟ (صور)
علّق الفنان حسام حبيب على اتهامات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب له بالسرقة وبتهديد حياة ابنتيها باستمرار وتخويفهما، إذ فتح النار عليها من خلال تصريحات صحفية غير متوقعة.
وفي التفاصيل، قال حسام حبيب: "أنا حزين من اللي بيحصل ومش عارف أقول إيه للناس طبعا الناس عندها حق تزهق والله ده ما أنا ولا دي شيرين التصرفات دي بريء منها تماما أنا مستغرب اللي بيحصل أكتر منكم ممكن يكون دا حصل عشان خاطر هي بتحاول تتصل بيا بقالها يومين تلاتة وأنا رفضت أرد عليها تماما وقولت المرة دي مش هينفع أسامح زي كل مرة".
وأضاف حسام حبيب: "كل اللي قالت اتهامات شيرين كاذبة يحاسب عليها القانون، الورقة اللي شيرين بتقول بيها إنها حولت ليا مبلغ مالي، مكتوب فيه غرض التحويل لزوج، فأول حاجة كدا هو أنا زوجها، ثانيا حتى لو كنت الزوج وهي بتدلعني بالمبلغ دا إزاي تخرج تقول أني عايز أموتها، يا هي بتكدب لما قالت إننا اطلقنا يا هي بتكدب على البنك وقالت إني زوجها وحولتلي. شيرين عبد الوهاب دمها بقى تقيل والمرة دي بجد هحبسها، وهي خرجت النهاردة وقالت الكلام دا لأنها عمال تتصل بيا لحد إمبارح بليل عشان نرجع لبعض، وأنا مبردش عليها، عشان أنا رافض نرجع تاني بعد كل اللي حصل آخر مرة لما الأمر وصل للنيابة والحوار كبر، وفي الآخر عشان أنا زهقت عملتلها بلوك".
ومن جهة أخرى، هاجم شقيق الفنانة المصرية، محمد عبد الوهاب، حسام حبيب عقب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها يوم أمس الثلاثاء.
وفي هذا السياق، أشار عبد الوهاب إلى أن حسام حبيب كان شاهدا على طرد والدته من بيتها عند الساعة 4 فجرًا من دون أن يحرك ساكنًا، وأنه بعد 3 أيام من الحادثة ذهب إلى المنزل الذي تتواجد فيه والدته وشقيقته وكأن شيئًا لم يكن، مشيرًا إلى أن "لا كرامة لديه".
واستخدم عبد الوهاب أقسى العبارات والشتائم لوصف طليق شقيقته شيرين عبد الوهاب مؤكدا له أن المتابعين تخلوا عن تصديق كلام حسام حبيب.
كذلك، فاجأ والد حسام حبيب المتابعين بما نشره على منصة فيسبوك حيث أبدى وجهة نظره في الخلاف الحاصل بين ابنه وطليقته، إذ أكد أنه من الواجب حماية شيرين حتى لو من نفسها، مشيرًا إلى ضرورة دعمها، حتى تعود إلى بداياتها القوية واصفا إياها بـ "سفيرة مصر وقوتها الناعمة".
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