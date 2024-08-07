فنانة عربية تسللت إلى غرفة والدتها خلال نومها... ما فعلته بها مرعب

قُتِلت سيدة في منطقة مصر القديمة على يد ابنتها إثر خلافات نشبت بينهما. وأكدت التقارير الطبية أن الابنة سليمة العقل ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية يمكن أن تكون دافعًا لارتكاب الجريمة.

تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية، بينما صرّحت مستشفى العباسية أن المتهمة لا تتعاطى المخدرات. وتبيّن أن المجني عليها فارقت الحياة نتيجة تلقيها طعنات متعددة في مناطق قاتلة بجسدها، ما تسبب بنزيف دموي حاد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة، البالغة من العمر 30 عامًا، هي فنانة تشكيلية تعمل في رسم اللوحات وبيعها. وبرزت الخلافات بينهما بسبب رغبة الابنة في بيع المنزل لتوفير نفقات عملها وبيع اللوحات.