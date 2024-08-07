نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)

كشفت النجمة البريطانية كيت وينسلت أنها "رفضت تغطية بطنها" بعدما طلب منها أحد أفراد الطاقم ذلك أثناء تصوير فيلمها الأخير "Lee" .

وتحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي تبلغ من العمر 48 عامًا، عن هذه الواقعة خلال جلسة تصوير عارية الصدر في البحر لمجلة "هاربر بازار".

وتلعب كيت دور لي ميلر، عارضة الأزياء التي تحولت إلى مصورة خلال الحرب العالمية الثانية، في فيلم سيرة ذاتية مقتبس من كتاب "لي ميلر" لعام 1985 للكاتب أنتوني بنروز.

وأثناء التصوير، كشفت كيت أن أحد أفراد الطاقم اقترح عليها الجلوس بشكل مستقيم لإخفاء أي ترهلات. وفي حديثها للمجلة، أوضحت كيت: "هناك مشهد تجلس فيه لي على مقعد وهي ترتدي البيكيني، وجاء أحد أفراد الطاقم بين اللقطات وقال لي: "قد ترغبين في الجلوس بشكل أكثر استقامة".

رفضت كيت هذا الاقتراح، مؤكدّةً على احتضانها لجمالها الطبيعي وعدم رغبتها في إخفاء أي جزء من جسدها.